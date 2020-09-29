Геннадий Коршунов. Сегодня и в сети, и на кухнях много рассуждений на счет того, что протесты “выдыхаются”, что нужно что-то менять и “не разбегаться”, что мирное сопротивление нелегитимной власти не имеет шансов, пишет на сайте "Наше мнение" социолог





Ну вот, например, достаточно типичное рассуждение российского доктора политических наук В.Пастухова, напечатанное в ”Новой газете".





“Белорусская революция показала, что в неототалитарных обществах, возникших на просторах рухнувшей советской империи, «гандизм» не пройдет.





Если режим готов отстреливаться, парадигма мирного протеста не работает. Ни миллион, ни даже сто тысяч никогда не выйдут на улицу, если армия и полиция готовы стрелять в толпу. А на меньших цифрах «бархатные революции» не случаются.





Стратегия мирного протеста была серьезно дискредитирована в Минске, и это, пожалуй, главный на сегодня результат событий, свидетелями которых мир стал. В европейскую историю возвращается ужасный и кошмарный XIX век с его культом революционного насилия.”





В общем, я считаю, что извне впустую анализировать те процессы, что идут в нашей стране. Тем более, российским экспертам. Потому что абсолютное большинство из них реально не понимают, что белорусы – не русские (я имею достаточный опыт обсуждений с ними разных вопросов). Нет, они знают, что после кончины Союза и у нас, и у них были “чуточку” разные систымы: и политические, и экономические, и идеологические, и много других. Но они все равно не ОСОЗНАЮТ разницы. Ну, на самом деле, как и немалая часть наших политических деятелей не дают себе труда поразмыслить или о смене поколений белорусов, или о разнице экономических укладов и связанных с этим социально-культурных трансформаций, или о политической или хоть угодно какой-то субъектности белорусского народа.





Поэтому и стараются со всех сторон наложить на нас хоть какие ярлыки, что помогли бы справиться с пониманием сути актуальной белорусской динамики. Здесь тебе и "цветные революции”, и “майдан”, и тот же "гандизм".





Таких попыток много, но я бы приостановился именно на “гандизме”. Или скорее на ненасильственном характере белорусских процессов.









На мой взгляд, именно ненасильственность является сущностью революции и должна ей оставаться.





Потому что на индивидуальном уровне насилие допустимо только для небольшого количества людей. Он за пределами нашей ценностной иерархии. Использование насилия, ставка на него – это такой своеобразный выход из статуса “человека”, наложение на самого себя “знака зверя”. Может оно кому и психологически подходит, но большинству – нет. Ведь белорус должен называться ”человеком". Это фундамент и общей христианской культуры (хотя я далеко не уверен, что белорусская культура христианская в своей основе), и глубинная мечта белорусского культурного кода, которая в этом году так значительно взорвалась в том числе как контрапункт на аморальную и унизительную риторику власти.





Подчеркну - белорусы верят, что имеют право на мирные меры протеста. И они их реально делают мирно. Ведь - имеют право.





На самом деле этот ”правовой" вопрос принципиальный. Он имеет основание и на повседневном уровне, и на уровне массового сознания, и в плане социологоических или социально-философских рассуждений.





Дело в том, что сегодня все видят и осознают факт правового дефолта страны. Нет, нет страны – государства. Это важно. Буквально каждый человек на примере своего ближайшего окружения видел, что власть не смогла выполнять свои обязанности во время коронакризиса, не смогла справиться с проблемами с водой, не соблюдала своих же законов в ходе электоральной кампании и после ее.





Если в народе звучит слово “беспредел”, то это фиксирует отсутствие общих норм бытия; правил, по которому можно жить; лимитов, которые нельзя переступать. В таких обстоятельствах жить нельзя. Но мы жить должны. И что делать, если власть не справляется? Все просто - мы можем и должны сами установить эти рамки, нормы, правила, лимиты.





Это огромная мощь, которую мы все осознаем. Более того, это видит и другая сторона - он чувствует, что мирные протесты наносят им моральное поражение. Мирные протесты демонстрируют МОРАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО над насилием и для нас, и для них, и для мирового сообщества.





На счет мирового сообщества я говорю не просто так. Это тоже значительный фактор. Не первичный, но важный. Мы не просто ярко демонстрируем свою мощь, искренность и достоинство, мы естественным образом – как равные с равными – включаемся в конструирование мира западной цивилизации. Ведь после событий 2020 года уже не надо никому доказывать, что Беларусь - это где-то между Польшей и Российской Федерацией. Ведь после событий 2020 года "белорусский кейс" будет входить в учебники по истории и политологии, социологии и эстетики, этики и коммуникативистики. Ведь происходящее у нас почти автоматически экстраполируется и территориально, и темпорально.





Между тем, даже внимание планетарного мира не является первичным. Главное, что происходит в этом году, это не революция, как говорят власть и зарубежные эксперты. Главное, что мы сами делаем свою белорусскую вселенную, соизмеримую и ненасильственную.





Да, это совсем не быстрый процесс, требующий порой сверхъестественных усилий – и физических, и эмоциональных, и материальных, и всех других. Это испытания, которые никто, кроме нас самих не сможет не осознать, не пройти.





Это все мы должны сделать сами. Шаг за шагом. Чтобы сами смогли оценить и почтить этот путь и себя на этом пути.