Какую конституционную реформу хочет Лукашенко? Может ли мирная революция победить консолидированный авторитаризм? Кто стоит во главе белорусских протестов? Эти темы обсуждают политические обозреватели "Свободы" Юрий Дракохруст и Сергей Наумчик.

Кратко

Дракохруст:

Лукашенко во время переговоров с Путиным в Сочи повторил, что намерен провести конституционную реформу. Но, вернувшись из Сочи, на женском форуме Лукашенко сказал, что президентские выборы состоятся по Конституции. Может по новой, которая начнет новый отсчет от досрочных выборов, а может и по нынешней, согласно которой президентские выборы — в 2025 году.





Ряд авторов в Беларуси и за ее пределами довольно скептически высказываются по поводу перспектив белорусской революции. По их мнению, белорусский опыт показывает, что мирная, ненасильственная революция не в состоянии свергнуть консолидированный авторитаризм, который не колеблясь применяет силу в огромных масштабах. Это и Владимир Пастухов, автор нашумевшей статьи в "Новой газете", и российский блогер и журналист Аркадий Бабченко, и многие украинские публицисты.





Опыт самих украинцев довольно разнообразен. Майдан 2013-2014 годов точно не назовешь ненасильственным. Но первый, "оранжевый" Майдан был вполне мирный. К тому же, похоже, что белорусов от более решительных действий сдерживают два фактора. Первый - понимание, что Лукашенко не будет колебаться применить оружие в гораздо больших размерах, чем до сих пор. Он не зря еще во время избирательной кампании говорил про Андижан. И второй - ощущение, что в случае насильственных столкновений в Беларусь придут войска Путина.





Кто руководит белорусским протестом? Сам народ и правит - все же красивая метафора. Если говорить об опыте украинского Майдана-2004, то там Ющенко и Тимошенко были и символами, и лидерами, и практическими организаторами. В белорусской революции, кажется, эти роли разведены.





Наумчик:





Возможно, Лукашенко и обещал Путину уйти через два года, но сейчас, я убежден, он рассчитывает на полный срок — на пять лет.









Если некоторые украинские коллеги критикуют мирные протесты и приводят в пример собственный опыт силовых действий, с которыми они достигли победы, то кто-то может у них спросить: «А что вы называете победой? Потерю Крыма и, по сути, Донбасса? Разверните любой учебник по истории, там потеря территорий называется поражением, и никак иначе». — «Возможно, и так, - ответят украинцы — но за время тех событий нация объединилась, прониклась осознанием ценности независимости». Так и результат последних двух месяцев в Беларуси — единение нации. И сейчас провести аншлюс Кремлю было бы намного сложнее, чем полгода назад.





То, что протесты не имеют какого-то лидера, который бы определял единую стратегию и тактику, на мой взгляд, несущественно по сравнению с тем, что сотни тысяч непрестанно выходят на улицы. БТ может и дальше говорить, что это "далеко не весь народ", но западные лидеры прекрасно знают: если 50 дней подряд такое количество людей протестует против власти не по социальным вопросам (как «желтые жилеты» во Франции), а с целью отправить эту власть в отставку, значит, эта власть не имеет народной поддержки.





В колоннах протестующих есть не только любители Бодлера и Шопенгауэра, но и ребята с опытом дворовых драк, драк «район на район», в конце концов, спортсмены — чемпионы по бойцовским видам, и они, не сомневаюсь, могли бы навалять омоновцам по самое не могу. Но что было бы результатом? Что вообще будет результатом эскалации насилия со стороны протестующих? Нам не нужно строить версии, ответ заранее дал Путин: он введет войска. Для Путина, как он сам заявил, достаточно будет даже перевернутых автомобилей. Поэтому люди, выходящие на улицы, выявляют высшую степень ответственности.





Своим мирным протестом люди на улицах сделали главное: делегитимизировали Лукашенко. Теперь он может подписывать объединение хоть с Конго, хоть с Гваделупой, хоть с Альфа Центавра - это не будет признано мировым сообществом.





Можно (и нужно) высказывать критику в сторону Координационного совета, но следует понимать, что часть ее руководства за решеткой, а вторая часть вынуждена быть за границей. Власть ведет себя репрессивным образом, какая-то эффективная деятельность в таких условиях невозможна.





Что касается Светланы Тихановской, я уже приводил эту параллель: если Рада БНР является легитимным представителем права белорусского народа на независимость, то Тихановская символизирует несогласие белорусского народа с фальсификациями и массовым насилием, жажду народа к переменам. И в контактах с западными политиками она, насколько могу судить, выполняет эту миссию хорошо.