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Оппозиция Беларуси — в числе номинантов на премию Сахарова

Премию вручат 16 декабря в Страсбурге.


В 2020 году на премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" самую мощную поддержку в Европарламенте получила демократическая оппозиция Беларуси, сообщает "Интерфакс".

За нее выступают такие крупные европарламентские фракции, как Европейская народная партия, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Обновим Европу". Такие данные представили на презентации номинантов премии Саарова на собрании Комитета Европарламента по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека.

Европарламент видит среди номинантов инициаторов Координационного совета оппозиции: Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало. Также в совет входят оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.


Сообщается, что в 2020 году вероятными обладателями премии Сахарова станут архиепископ Мосула Наджиб Мусса Михаэль (он помог спасти христиан от "Исламского государства" и сохранил тысячи исторических манускриптов и документов восточной христианской культуры), а также защитники экологии из Гондураса и группа активистов сообщества ЛГБТ из Польши.

Известно, что выбор остановят на трех финалистах из числа выдвинутых номинантов. Затем конференция в составе председателя Европарламента и председателей политических фракций изберет лауреата премии за 2020 год.
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