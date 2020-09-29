Армения заявила о том, что Азербайджан начал крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.





Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.





«Противник начал новое масштабное наступление в долине Аракс и Матагис-Талыш. Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) успешно отражает все атаки, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении.





По его данным, на данный момент убиты более 370 азербайджанских военных, ликвидированы 22 танка и 10 единиц иной техники.





«У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество тяжелораненых солдат составляет 35%», - сообщил Ованнисян.



