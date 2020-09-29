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Армения заявила о начале крупномасштабного наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе

По данным минобороны Армении, уже убиты более 370 азербайджанских военных, ликвидированы 22 танка и 10 единиц иной техники.


По данным минобороны Армении, наступление Азербайджана начато в долине Аракс и Матагис-Талыш / Фото REUTERS

Армения заявила о том, что Азербайджан начал крупномасштабное наступление в Нагорном Карабахе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Противник начал новое масштабное наступление в долине Аракс и Матагис-Талыш. Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) успешно отражает все атаки, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике», - говорится в сообщении.

По его данным, на данный момент убиты более 370 азербайджанских военных, ликвидированы 22 танка и 10 единиц иной техники.

«У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, количество тяжелораненых солдат составляет 35%», - сообщил Ованнисян.

Обострение в Нагорном Карабахе: что произошло:

  • Утром в воскресенье, 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
  • В Армении и непризнанной республике Нагорный Карабах объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.
  • Азербайджан ввел военное положение с 28 сентября. В стране объявлена частичная мобилизация.

Что известно о войне за Нагорный Карабах


Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1991-1994 годах в регионе продолжался кровавый конфликт, который закончился подписанием протокола о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой "республикой", но Азербайджан не признал этого, считая, что территорию оккупировала Армения.
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