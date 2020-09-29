



Президент Франции Эманнуэль Макрон спустя почти 20 лет 28 сентября прилетел в Литву. В Вильнюсе он провел встречу с президентом Гитанасам Науседой. Об этом сообщает агентство ТАСС





- Мы едины во мнении, что Евросоюз должен как можно скорее ввести санкции, которые уже обсуждались и были предложены. Очень надеемся, что их удастся утвердить уже на ближайшей встрече ЕС. Если Александр Лукашенко не хочет отдавать власть, то с ним нужно разговаривать на языке санкций, - отметил Науседа.





Президента Литвы поддержал Эммануэль Макрон. И добавил, что несмотря на санкции необходимо возобновить посредничество.





- Я очень надеюсь, что мы как можно скорее сможем решить данный вопрос, который касается введения санкций против тех, кто был причастен в фальсификации выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа, и применения насилия в отношении мирных граждан. Помимо санкций, неоьходимо возобновить посредничество. Мы уже предлагали, чтобы его реализовывала ОБСЕ. Франция, в свою очередь, будет способствовать тому, чтобы данное посредничество могло развиваться, - рассказал Макрон.









При этом главная задача, по словам президента Франции, не допустить иностранного вмешательства в ту ситуацию, которая сложилась в Беларуси. И добавил, что необходимо обеспечить мирный переход власти.





Макрон на встрече с президентом Литвы также заявил о необходимости услышать белорусский народ, который стремится к свободе. И призвал власти Беларуси покончить с произвольными арестами. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.