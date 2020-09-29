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Макрон и Науседа призвали Евросоюз как можно скорее ввести санкции в отношении Беларуси

Президент Франции добавил, что необходимо услышать белорусский народ, который стремится к свободе.


Президент Франции Эманнуэль Макрон спустя почти 20 лет 28 сентября прилетел в Литву. В Вильнюсе он провел встречу с президентом Гитанасам Науседой. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Мы едины во мнении, что Евросоюз должен как можно скорее ввести санкции, которые уже обсуждались и были предложены. Очень надеемся, что их удастся утвердить уже на ближайшей встрече ЕС. Если Александр Лукашенко не хочет отдавать власть, то с ним нужно разговаривать на языке санкций, - отметил Науседа.

Президента Литвы поддержал Эммануэль Макрон. И добавил, что несмотря на санкции необходимо возобновить посредничество.

- Я очень надеюсь, что мы как можно скорее сможем решить данный вопрос, который касается введения санкций против тех, кто был причастен в фальсификации выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа, и применения насилия в отношении мирных граждан. Помимо санкций, неоьходимо возобновить посредничество. Мы уже предлагали, чтобы его реализовывала ОБСЕ. Франция, в свою очередь, будет способствовать тому, чтобы данное посредничество могло развиваться, - рассказал Макрон.


При этом главная задача, по словам президента Франции, не допустить иностранного вмешательства в ту ситуацию, которая сложилась в Беларуси. И добавил, что необходимо обеспечить мирный переход власти.

Макрон на встрече с президентом Литвы также заявил о необходимости услышать белорусский народ, который стремится к свободе. И призвал власти Беларуси покончить с произвольными арестами. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.
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