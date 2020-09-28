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МИД Польши: Мы готовы ввести собственные санкции против Беларуси, если их не примет Евросоюз

В ведомстве добавили, что они очень надеются на что, что Евросоюз примет санкции в отношении отдельных чиновников Беларуси


В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что могут ввести собственные санкции, если их не примет Евросоюз. Глава ведомства Збигнев Рау отметил, что в Польше все же надеются, что ЕС согласует санкции против отдельных белорусских чиновников. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Если в Евросоюзе не согласуют и не примут санкции в отношении отделбных белорусских чиновников, то Польша вместе с соседями Беларуси готова рассмотреть вопрос о введении национальных санкций, - сообщил глава МИД Польши.

И добавил, что очень рассчитывает на принятие санкций в отношении белорусских чиновников со стороны Евросоюза.

- Очень надеемся, что удастся прийти к согласию по данному вопросу на саммите ЕС, - заявил Збигнев Рау.
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