



В Министерстве иностранных дел Польши заявили, что могут ввести собственные санкции, если их не примет Евросоюз. Глава ведомства Збигнев Рау отметил, что в Польше все же надеются, что ЕС согласует санкции против отдельных белорусских чиновников. Об этом сообщает агентство ТАСС.





- Если в Евросоюзе не согласуют и не примут санкции в отношении отделбных белорусских чиновников, то Польша вместе с соседями Беларуси готова рассмотреть вопрос о введении национальных санкций, - сообщил глава МИД Польши.





И добавил, что очень рассчитывает на принятие санкций в отношении белорусских чиновников со стороны Евросоюза.





- Очень надеемся, что удастся прийти к согласию по данному вопросу на саммите ЕС, - заявил Збигнев Рау.