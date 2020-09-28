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В письме из жодинской тюрьмы Мария Колесникова призвала белорусов продолжать борьбу за свободу

Арестованная член президиума Координационного совета Мария Колесникова прислала второе письмо родным, которое цитирует телеграм-канал «Моя страна Беларусь».

«Всем белорусам — горячее приветствие и объятие. Очень приятно и очень важно, что так много людей обо мне думают и заботятся! Только вперед! Не сдавайтесь!» — письмо такого содержания получил от дочери Александр Колесников.

Это уже второе письмо от Марии из жодинской тюрьмы. В первом она также выражала оптимизм и призвала белорусов не сдаваться.

7 сентября группа неизвестных похитила Марию Колесникову в центре Минска. В ночь на 8 сентября стало известно, что она отказалась уезжать из Беларуси, разорвав паспорт на белорусско-украинской границе. В итоге Колесникова была арестована. 



https://t.me/mkbelarus/10693
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