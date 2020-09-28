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Завтра президент Франции встретится со Светланой Тихановской

Президент Франции Эмманюэль Макрон, начинающий в понедельник официальный визит в Литву, встретится во вторник с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской для обсуждения белорусского кризиса, сообщила газета "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.



При этом ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, чьи слова приводил телеканал "Франс 24", сообщил: "Если она об этом попросит, президент республики встретится с ней по случаю своей поездки".

Атталь отметил, что у нынешнего визита президента Франции в страны Балтии есть и такая важная цель, как разрешение кризиса в Беларуси.

Телеканал также сообщил, что "одна из советниц" Тихановской утверждала, что находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции желает, чтобы французский президент принял участие в урегулировании кризиса в ее стране.

По словам представителя французского правительства, происходящее в Беларуси - это "кризис власти, авторитарной власти, которая не может согласиться с логикой демократии и пытается удержаться силой".
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