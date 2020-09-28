



28 сентября Александр Лукашенко встретился в Минске с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Ранее визиты в Беларусь нанесли несколько других глав российских регионов. Также в понедельник пусть и в видео-формате, но начинает работу VII Форум регионов России и Беларуси.





Но контакты с российскими чиновниками не смогут существенно повлиять на ситуацию внутри страны и никак не изменят внешнеполитическую атмосферу, заявил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Андрей Егоров.





— В любом случае, позиция губернаторов не выходит далеко за позицию Кремля и представляет собой такие традиционные танцы на площадке Союзного государства и белорусско-российской так называемой дружбы. И раньше это особенно не влияло на какие-то политические процессы, тем более не повлияет сейчас, — говорит эксперт.





В то же время Егоров делает вывод, что в России «нет какого-то запрета на контакты с Беларусью, они являются допустимыми».





— Россия продолжает свою такую не очень однозначную, но, тем не менее, политику поддержки режима Лукашенко, — констатирует Егоров.









Среди всех аспектов встреч с губернаторами политолог выделяет экономический.





— Главный аспект этих визитов, наверное, экономический. Беларусь имеет довольно много связей с российскими регионами и сейчас власти, видимо, пытаются найти дополнительные источники поступлений в белорусскую казну. Как известно, продажа «белорусских креветок» и прочего имеет полуофициальный характер и реализуются эти проекты в основном через группы внутри России, — полагает Егоров.





Обращает на себя внимание, по мнению эксперта, и внешнеполитический аспект белорусско-российских встреч на высшем уровне.





— Для Лукашенко сейчас важна внешнеполитическая легитимность. Но поскольку в отношениях Беларуси с международным сообществом происходит полный коллапс и даже отношения с руководством России по-прежнему нельзя назвать хорошими, ему нужна дополнительная внешняя легитимность.





Если он не может получить ничего от глав государств, то хотя бы российские губернаторы будут придавать некоторый вес белорусским властям в существующей ситуации. Это такая попытка показать, что его тоже поддерживают, что он не один в этом мире.





Но в общем, это никак не сравнимо с тем, что в международном плане сегодня получает Светлана Тихановская, — отметил политолог.