



"Поскольку ваше обращение носит общий характер, по результатам его рассмотрения оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятию решений в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется", — говорится в ответе, который подписал начальник Главного управления процессуального контроля С. Тишук.





Губаревич таким ответом не доволен. "По мнению СК, обращение (на самом деле было подано заявление) носит общий характер. Наверное, считают, что фактов и доказательств недостаточно. На самом деле доказательная база наполняется каждый день. И дело обязательно получит ход. Уже при новой власти", — пишет он.