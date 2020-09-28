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Адвокат Максим Знак выходит из голодовки

Адвокат Максим Знак, находящийся в СИЗО №1, постепенно выходит из голодовки, рассказал его защитник Дмитрий Лаевский.



На прошлой неделе ряд адвокатов подал ходатайства о личном поручительстве за него. Также Максим Знак получил много писем, включая людей, ранее лично не знакомых с ним.

"Такое количество добрых слов впечатляет. Его мужественный поступок заметили, это внесет вклад в утверждение значимости права в обществе. В выходные Максим начал подготовку к выходу из голодовки. Сегодня в СИЗО принята медицинская передача с поддерживающими средствами. Сейчас Максим постепенно возобновляет прием пищи", — цитирует TUT.by Дмитрия Лаевского. По его словам, Максим Знак передает благодарность всем, кто его поддерживает.

Члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали 9 сентября. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.

В СИЗО №1 ("Володарке") Знак объявил голодовку в знак несогласия с обвинением. За неделю голодовки юрист похудел на 6 килограммов, в отдельных анализах у него выявили расхождение с нормой.
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