Суд присяжных по делу Шеремета: обвиняемые своей вины не признают





Об этом они заявили на заседании суда присяжных Шевченковского райсуда Киева после оглашения прокурором обвинительного акта, передает Интерфакс-Украина.





Согласно обвинению, следствие считает Антоненко и Кузьменко исполнителями убийства Шеремета, а Дугарь — пособником. Организаторы и заказчики убийства не установлены.





Дело об убийстве Павла Шеремета рассматривает суд присяжных.





Музыканта Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко и военного медика Яну Дугарь задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству Павла Шеремета.





Сначала, по версии следствия, Антоненко был «организатором» убийства Шеремета, Кузьменко — непосредственным исполнителем, а Дугарь «проводила разведку» вокруг места преступления.





В мае 2020 года задержанным изменили подозрения. Антоненко теперь не организатор, а исполнитель по предварительному сговору, Кузьменко является исполнителем, а Яна Дугарь — пособником.





В деле также фигурируют «неустановленные лица», которые являются организаторами преступления. По ним материалы выделили в отдельное производство.





Журналист Павел Шеремет, основатель "Белорусского партизана", погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля в Киеве.



