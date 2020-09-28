Лукашенко собрался в романтическое путешествие в Сибирь





Но Александр Григорьевич огорчений по этому поводу, во всяком случае, публично, не высказывает. Напротив, недавно он сформировал Wish List поездок по российским регионам.





Он признался, что готов отдать предпочтение местам, которые рекомендовал ему посетить Владимир Путин.





— Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время. Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка – все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы, — запланировал Лукашенко во время встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.





В понедельник количество маршрутов по Российской Федерации было дополнено Сибирью, путешествие по которой представляется Лукашенко сплошной «романтикой».





— Для меня все, что за Уралом — это романтика. Думаю, в будущем году мне удастся развеять эту романтику. И побывать в Сибири, в том числе и посмотреть, что же это за Сибирь. Я один раз был у нефтяников в Сибири, несколько раз приземлялся на дозаправку в Новосибирске, — вспомнил Лукашенко.





Как известно, этот прекрасный российский регион, к которому в своем творчестве обращались и писатели, и кинематографисты, не у всех вызывает исключительно романтические ассоциации.





Многие, например, вспоминают о разочаровании героя известной комедии «Кавказская пленница», которому предложили «бесплатную путевку — в Сибирь».