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Президент Франции готов встретиться со Светланой Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится со Светланой Тихановской в ходе своего визита в Вильнюс, если она сама того пожелает и сделает запрос о встрече, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.


"Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита", - сказал Атталь на брифинге в понедельник.

Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента страны.
Источник: ria.ru
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