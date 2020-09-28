Навальный рассказал о встрече с Меркель





"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - написал в Твиттере Навальный.





Ранее немецкое издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Ангела Меркель тайно посетила в берлинской клинике Шарите российского оппозиционера Алексея Навального во время его лечения там от отравления.





В заметке отмечалось, что тайный визит к Навальному - еще один признак того, насколько канцлер симпатизирует Навальному и не готова дать делу сойти на нет. Тот факт, что канцлер лично посетила оппозиционного политика, должен дать знать российскому правительству, Берлин настроен узнать правду, пишет издание.





Как сообщалось, российскому оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву, он был срочно госпитализирован 20 августа в больницу Омска после потери сознания.





Меркель сразу заявила, что Германия в случае необходимости готова будет принять Навального на лечение. Через два дня его перевезли в Берлин в рамках "частной инициативы".





Немецкие специалисты подтвердили факт отравления оппозиционера нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", а впоследствии подтвердили и лаборатории Франции и Швеции. Сейчас материалы находятся в Организации по запрещению химического оружия.





Западные лидеры считают, что к отравлению причастны российские спецслужбы. Российская стороны все отрицает и требует от немецких специалистов предоставить им "доказательства" отравления гражданина РФ