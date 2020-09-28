– Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха – уже обычное явление, которое происходит практически каждый год. И многие участники процесса по урегулированию, в том числе Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху, и внешние наблюдатели привыкли, что напряженность периодически перерастает в фазу эскалации конфликта.





Последние два года Россия предпринимает очень серьезные усилия, чтобы принудить Армению к выполнению договоренностей по урегулированию конфликта, которые были достигнуты под эгидой Минской группы ОБСЕ.





Они, в частности, предполагают переход 5 из 7 районов Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана. Но при этом рассматривался вопрос о введении на эту территорию российских миротворцев.





Очевидно, что данный план не совсем соответствует и официальной позиции Армении, и тем более противоречит ожиданиям армянского общества.





Поэтому на протяжении последних лет наблюдается следующая картина: как только происходит движение по дипломатическому треку по реализации договоренностей, обстановка вокруг Нагорного Карабаха резко обостряется.





Для конфликтующих сторон, особенно для Армении, эскалация является попыткой обнулить договоренности. Не совсем они выгодны и Азербайджану, которому навязывают российских миротворцев.





Эскалация конфликта служит для того, чтобы опять сесть за стол переговоров и обсудить иной план мирного урегулирования.









Я не думаю, что этот конфликт поспособствует тому, что Россия и Кремль откажутся от своих стратегических целей в отношении Беларуси и полностью переведут свое внимание на Закавказье.





Цели Москвы по-прежнему связаны с запуском контролируемого транзита власти в Беларуси и, по сути, со сменой режима в Минске на своих условиях. Эта цель, конечно, является более приоритетной, чем вмешательство в армяно-азербайджанский конфликт.





Тем более, что Армения и Азербайджана находятся под контролем России и входят в ее зону геополитических интересов. Армения напрямую: это государство очень глубоко интегрировано в военную машину РФ. Азербайджан находится под косвенным влиянием – из-за вовлеченности в конфликт в Нагорном Карабахе.





Таким образом Россия успешно выполняет задачу по удержанию этих государств под своим контролем. А вот в случае с Беларусью Москве, безусловно, предстоит еще огромный фронт работы.





Не думаю, что Кремль отвлечется от белорусского вопроса. Тем более мы видим, что Москва уже призывает Ереван пойти на существенную деэскалацию конфликта.





Беларусь по-прежнему будет сохранять приоритетное место в повестке дня Кремля.