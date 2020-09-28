Радина и Тихановская не сошлись во мнениях
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью газете Le Journal du Dimanche заявила, что "возможные экономические санкции западных стран в отношении Беларуси нецелесообразны, поскольку они могут оказаться тяжелым бременем для жителей республики", пишет kasparov.ru.
"Я не считаю необходимыми экономические санкции против Беларуси. Потому что даже если они и позволят оказать давление на власти, они в то же время окажутся тяжелым бременем для населения", — рассказала она.
В то же время, Тихановская считает необходимым принятие Западом санкций в отношении белорусских должностных лиц за случаи насилия cо стороны силовиков.
В свою очередь, главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина заявила о том, что именно экономические санкции заставят режим Лукашенко капитулировать.
"Помимо возобновления санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и политические преследования, необходимо:
- введение экономических санкций, включая запрет за экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и электроэнергии;
- прекращение любой финансовой помощи государственным органам Беларуси;
- прекращение торговых отношений с белорусскими государственными предприятиями, особенно с предприятиями, где уничтожались стачечные комитеты и где преследовались участвовавшие в забастовках рабочие;
- максимальное сокращение и ограничение банковских и финансовых операций с государственными контрагентами, запрет на предоставление кредитов со стороны Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития;
- принятие мер по замораживанию переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам.
Принятие экономических мер против диктатуры также не отразится на благосостоянии белорусского народа, который сегодня и так страдает от нищеты, бесправия, репрессий и политического преследования захватившей власть банды. Но сможет заставить режим капитулировать в считанные недели", — заявила Наталья Радина.
12:53 28/09/2020
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