Радина и Тихановская не сошлись во мнениях













"Я не считаю необходимыми экономические санкции против Беларуси. Потому что даже если они и позволят оказать давление на власти, они в то же время окажутся тяжелым бременем для населения", — рассказала она.





В то же время, Тихановская считает необходимым принятие Западом санкций в отношении белорусских должностных лиц за случаи насилия cо стороны силовиков.





В свою очередь, главный редактор сайта Сharter97.org Наталья Радина заявила о том, что именно экономические санкции заставят режим Лукашенко капитулировать.









"Помимо возобновления санкций против белорусских чиновников, ответственных за репрессии и политические преследования, необходимо:





- введение экономических санкций, включая запрет за экспорт белорусских нефтепродуктов, калийных удобрений и электроэнергии;





- прекращение любой финансовой помощи государственным органам Беларуси;





- прекращение торговых отношений с белорусскими государственными предприятиями, особенно с предприятиями, где уничтожались стачечные комитеты и где преследовались участвовавшие в забастовках рабочие;





- максимальное сокращение и ограничение банковских и финансовых операций с государственными контрагентами, запрет на предоставление кредитов со стороны Международного валютного фонда, Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития;





- принятие мер по замораживанию переговоров с Беларусью по интересующим власти вопросам.





Принятие экономических мер против диктатуры также не отразится на благосостоянии белорусского народа, который сегодня и так страдает от нищеты, бесправия, репрессий и политического преследования захватившей власть банды. Но сможет заставить режим капитулировать в считанные недели", — заявила Наталья Радина.