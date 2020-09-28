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Координационный совет просит Максима Знака прекратить голодовку

Координационный совет потребовал властей прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, а также оказания незамедлительной медицинской помощи юристу Максиму Знаку, объявившему голодовку в знак протеста.





"Мы, члены Координационного Совета, воспринимаем голодовку Максима Знака как крайний способ привлечь внимание широкой общественности к многочисленным нарушениям правоохранительными органами конституционных прав граждан Республики Беларусь и многочисленные преследования граждан по политическим мотивам», - говорится в заявлении КС.

«…призываем немедленно предоставить возможность оказания квалифицированной медицинской помощи Максиму Знаку; немедленно освободить Максима Знака из-под стражи; прекратить уголовное преследование Максима Знака», - сказано в заявлении.

Члены КС также просят Максима Знака прекратить голодовку.

«Мы поддерживаем нашего коллегу в его непреломном стремлении соблюдения конституционных прав, но опасаемся за состояние здоровья Максима Знака и считаем голодовку крайней мерой достижения результатов. Мы признаем, что человеческая жизнь должна оставаться главной ценностью любого государства, и поэтому просим Максима прекратить голодовку», - говорится в заявлении.

Максим Знак был арестован 9 сентября. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса РБ: Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.
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