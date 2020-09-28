Российский военный эксперт: Началась скрытая оккупация Беларуси

Павел Фельгенгауэр. На такую агрессию практически невозможно реагировать, так как происходит она под видом частых военных учений. Россия проводит маневры одновременно в Беларуси и на Кавказе, пишет Начинается скрытая оккупация Беларуси, считает независимый российский экспертНа такую агрессию практически невозможно реагировать, так как происходит она под видом частых военных учений. Россия проводит маневры одновременно в Беларуси и на Кавказе, пишет Белсат





Традиционные беларусско-российские военные учения «Славянское братство» начались 15 сентября и длились 10 дней. Они на фоне массовых акций протестов, а их масштаб оказался в разы больше прежнего.





Комментирует российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр, аналитик американского исследовательского центра Джеймстаунский фонд:





«По сути началась оккупация Беларуси. У нас на глазах тактические батальонные учения, усиленного батальона 800 человек. Уже без сербов превратились в дивизионные учения. 6000 человек, и там высаживаются российские батальоны воздушно-десантные, руководит этим лично командующий ПДС Сердюков. И сказано, что эти учения будут носить перманентный характер. Это на два порядка выше, чем планировалось».





И не удивительно, что Кремль напрягся. Любой из вариантов – либо Беларусь хоть немного приблизится к Североатлантическому альянсу, либо заявит о нейтралитете – для России категорически неприемлем.





Мобилизуются большие силы не только на западных рубежах, но также якобы традиционно Россия проводит учения на южном направлении, в Каспийском бассейне – «Кавказ-2020». В них задействованы Росгвардия, работники МЧС, подразделения противоракетной обороны и флота России, 250 танков.





Продолжает Павел Фельгенгауэр:





«Это непосредственная подготовка к большой региональной войне. С Америкой и союзниками Америки. К войне, которая может перейти от региональной к глобальной. Здесь проверяют возможности мобилизации сил, всевозможных средств. В этом случае – на юго-западном направлении. Но альтернативно проводится по всем четырем направлениям. Война планируется с Западом в ближайшие несколько лет».





Если говорить об американских союзниках на юго-западном направлении, то в первую очередь это Грузия и Украина, которые и стремятся присоединиться к НАТО, чтобы освободиться от российского влияния.





Говорит Бека Кирия, основатель и директор «Gagra Institute», Грузия:





«Одна из задач России – она пытается быть жестче. Вернуть влияние не только на постсоветские страны, но и выйти за пределы этого региона. Россия не удовлетворена содержанием трансатлантической безопасности или структурой безопасности Европейского Союза. Она дает четкий месседж западным странам, что она расширяет влияние в регионе Каспийского и Черного моря. И она старается сохранить за собой роль центрального игрока, где другие союзники могут находиться только в ее орбите».





Безусловно, войны можно избежать (о чем не раз говорил и российский лидер), если Запад пойдет на определенные уступки, а это означает, что часть Европы останется в орбите России. Беларусь как ее стратегический союзник с этой орбиты и не сходила. И тут возникает вопрос Украины, которая не первый год остается в состоянии фактической войны с Российской Федерацией.





Неслучайно Украина сейчас проводит плановые учения вместе с США и Великобританией «Объединенные усилия» по процедурам штабов НАТО. Наша южная соседка проверяет уровень боевой подготовки личного состава.





Комментирует украинский военный эксперт Михайло Самусь, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения:





«Эти учения, проходящие на фоне «Кавказ-2020», действительно предназначены для отработки оборонительных операции в противовес тем наступательным операциям, которые отрабатываются Россией на «Кавказе-2020», на южном стратегическом направлении».





Стратегия Украины проста: она находится в состоянии войны, поэтому вынуждена отрабатывать элементы оборонительных операций не только в южном, но и с северного направления, точнее со стороны Беларуси. А у нас «Славянское братство» продолжается.





«Учения называются антитеррористическими, но в них принимают участие два стратегических бомбардировщика Ту-160. Явно не для антитеррористической борьбы. Эти бомбардировщики подходят больше для стратегических учений, как «Кавказ-2020». Это означает, что все учения проходят по единому плану, замыслу и формируют единый фон, авторы которого не в Минске, а в Москве», – продолжает Михайло Самусь.





Украина однозначно расценивает проходящие в Беларуси учения как угрозу национальной безопасности по одной простой причине – Союзное государство России и Беларуси в военном плане фактически является основой для формирования единой армии.









Михайло Самусь уверен:





«До последних событий в Беларуси наш центр всегда оценивал военную сферу в Беларуси с точки зрения существования совместной группировки войск Союзного государства. Учение «Славянское братство» – оно традиционное. Иногда называют их антитеррористическими, могут называть всевозможными эпитетами, но на самом деле это отрабатывание действий группировки Союзного государства для охраны так называемых внешних границ».





Декларируется, что основная задача российской армии – охрана границ. Однако очевидно, что постоянное военное присутствие восточного соседа в Беларуси сейчас стремительно растет. Цель – охранять режим Лукашенко и имперские интересы Кремля.







