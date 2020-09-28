+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Швейцарии не поддержали расторжение договора с Евросоюзом

На референдуме в Швейцарии люди проголосовали против разрыва соглашения с ЕС о свободном перемещении людей.


В частности, за расторжение соглашения проголосовали 38% избирателей, 62% высказались против.

В ЕС приветствовали результаты голосования.

Отметим, что референдум провели по предложению правой Швейцарской народной партии, которая входит в правящую коалицию. Она считает, что действующее с 1999 года соглашение лишает швейцарские власти контроля над миграцией.

По нынешним правилам граждане ЕС имеют право свободно жить и работать в Швейцарии - и наоборот. Также Швейцария в 2008 году вошла в Шенгенскую зону, предусматривающий отмену пограничного контроля со странами ЕС.

Отметим, что сейчас в стране постоянно живет более миллиона граждан стран ЕС, а в Евросоюзе живут около 450 тысяч швейцарцев.

Напомним, что ранее в ЕС представили новую систему миграции и убежища. Документ регламентирует прием людей на границе, распределение ответственности между странами ЕС и сотрудничество со странами, откуда в основном прибывают беженцы.
Корреспондент
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]