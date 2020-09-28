+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Главреда "Нашай Нівы" судят за участие в митинге

Сегодня в суде Заводского района Минска проходит заседание по делу Егора Мартиновича, главного редактора «Нашай Нівы».

Главреда "Нашай Нівы" судят за участие в митинге
фото tut.by
 
Он проходит по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). 10 августа Егор ехал забирать свою жену из кафе на улице Притыцкого. Но так и не доехал: задержали.

Кроме того, недавно в отношении Егора Мартиновича завели уголовное дело по статье 188 УК («Клевета»). В его квартире проводили обыск.

«По причине высказываний диджея Соколовского», — написала в Facebook супруга Мартиновича Адарья Гуштын. Сегодня стало известно, что главному редактору «Нашай Нівы» запретили выезд за границу. Так решил следователь.

Но сегодня суд рассматривает дело об административном правонарушении. Процесс ведет судья Елена Некрасова. Адвокатом Мартиновича выступает Сергей Зикрацкий.

Согласно протоколу, в ночь с 10 на 11 августа Мартинович участвовал в несанкционированном шествии, выкрикивал «Жыве Беларусь!», требовал смены власти и хлопал в ладоши. Егор категорически не согласен с протоколом.
Источник: onliner.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]