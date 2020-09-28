Главреда "Нашай Нівы" судят за участие в митинге

Он проходит по ч. 1 ст. 23.34 КоАП («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»). 10 августа Егор ехал забирать свою жену из кафе на улице Притыцкого. Но так и не доехал: задержали.





Кроме того, недавно в отношении Егора Мартиновича завели уголовное дело по статье 188 УК («Клевета»). В его квартире проводили обыск.





«По причине высказываний диджея Соколовского», — написала в Facebook супруга Мартиновича Адарья Гуштын. Сегодня стало известно, что главному редактору «Нашай Нівы» запретили выезд за границу. Так решил следователь.





Но сегодня суд рассматривает дело об административном правонарушении. Процесс ведет судья Елена Некрасова. Адвокатом Мартиновича выступает Сергей Зикрацкий.



