+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Кац: Быстрой победы не получилось. Но даже украинский Майдан стоял три месяца

Российский блогер объяснил, почему белорусы не должны бояться задержаний.

В своем свежем видео Максим Кац прокомментировал задержания, которые белорусские силовики пытаются проводить на акциях протеста в Беларуси.

– Противостояние белорусского общества и проигравшего выборы Александра Лукашенко, пытающегося удержаться у власти, продолжается. Быстрой победы не получилось. Но даже украинский Майдан стоял три месяца, – отметил он.

По словам российского блогера, сейчас государственная пропаганда стремиться перехватить повестку в информационном поле и в первую очередь – в телеграм-каналах:

– Картинные задержания на митингах, о которых сразу же пишут все информационные ресурсы на самом деле играют на руку власти.


Создается устрашающая картинка, чтобы на каждое фото одного задержанного было 500 человек, которые впадут в тревожное настроение – и решат не пойти на митинг.


По мнению Максима Каца, «это обычная пропагандистская история».

– Конечно, тем белорусам, которых милиция схватила на мирном марше, наверное, слышать такое странно, но в реальности эти задержания только для картинки и запугивания.

Посмотрим на цифры в прошлое воскресенье по разным оценкам вышло около 100 000 человек. А задержаны были 198 человек. Это 0,2% всего. То есть, вероятность оказаться задержанным один к пятиста. Это супер редкое событие.

Обычно на митингах, если стараешься не быть задержанным, можно еще больше снизить риск попасть в автозак. Если он не бежит вперед, уходит при виде ОМОНа, то вероятность задержания примерно 1 к 2500. Это примерно такая же вероятность, как попасть в серьезное ДТП в течение четырех ближайших месяцев, – говорит блогер.

По поводу задержанных белорусов, Максим Кац приводит другую статистику: абсолютное большинство из них выпускают в первый же день. И лишь единицам дают «сутки».

Все это объясняет, почему десятки тысяч белорусов, несмотря на запугивания, выходят на акции протеста каждое воскресенье.
"Солидарность"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]