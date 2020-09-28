В своем свежем видео Максим Кац прокомментировал задержания, которые белорусские силовики пытаются проводить на акциях протеста в Беларуси.





– Противостояние белорусского общества и проигравшего выборы Александра Лукашенко, пытающегося удержаться у власти, продолжается. Быстрой победы не получилось. Но даже украинский Майдан стоял три месяца, – отметил он.





По словам российского блогера, сейчас государственная пропаганда стремиться перехватить повестку в информационном поле и в первую очередь – в телеграм-каналах:





– Картинные задержания на митингах, о которых сразу же пишут все информационные ресурсы на самом деле играют на руку власти.









Создается устрашающая картинка, чтобы на каждое фото одного задержанного было 500 человек, которые впадут в тревожное настроение – и решат не пойти на митинг.









По мнению Максима Каца, «это обычная пропагандистская история».





– Конечно, тем белорусам, которых милиция схватила на мирном марше, наверное, слышать такое странно, но в реальности эти задержания только для картинки и запугивания.





Посмотрим на цифры в прошлое воскресенье по разным оценкам вышло около 100 000 человек. А задержаны были 198 человек. Это 0,2% всего. То есть, вероятность оказаться задержанным один к пятиста. Это супер редкое событие.





Обычно на митингах, если стараешься не быть задержанным, можно еще больше снизить риск попасть в автозак. Если он не бежит вперед, уходит при виде ОМОНа, то вероятность задержания примерно 1 к 2500. Это примерно такая же вероятность, как попасть в серьезное ДТП в течение четырех ближайших месяцев, – говорит блогер.





По поводу задержанных белорусов, Максим Кац приводит другую статистику: абсолютное большинство из них выпускают в первый же день. И лишь единицам дают «сутки».





Все это объясняет, почему десятки тысяч белорусов, несмотря на запугивания, выходят на акции протеста каждое воскресенье.