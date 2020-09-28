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Светошумовые гранаты и газ не разогнали акцию в Гомеле

Силовикам так и не удалось запугать жителей областного центра.

Несмотря на плохую погоду и действия силовиков, в Гомеле прошел традиционный воскресный марш против фальсификации выборов. На улицу вышли сотни человек, которые сформировали большую колонну.

Люди скандировали «Жыве Беларусь» и двигались по центральным улицам города, обходя кордоны милиции.

 
Как сообщает телеграм-канал Сильные новости, силовики попытались запугать протестующих, применяя светошумовые гранаты и слезоточивый газ. 

 
Тем не менее, гомельчане не разошлись и продолжили акцию протеста. По традиции, многие участники пришли на акцию с плакатами. Не обошлось и без курьезов: когда протестующие начали водить хоровод вокруг местного фонтана, милиции ничего не оставалось, как оцепить фонтан, чтобы помешать участникам акции.
 

Еще одному гомельчанину попросту удалось убежать из автозака через открытую дверь.
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