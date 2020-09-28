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Трамп до своего президентства не платил налогов десятилетиями - NYT

Нынешний президент США Дональд Трамп, как оказалось, не платил налогов на прибыль в течение десятка лет до того, как стал главой Белого дома.


Об этом сообщило в воскресенье американское влиятельное издание The New York Times, журналисты которого получили возможность ознакомиться с налоговыми декларациями Трампа.

"Дональд Трамп заплатил 750 долларов федерального налога на прибыль в год, когда победил на выборах президента. В первый год работы в Белом доме он заплатил еще 750 долларов. В течение десяти из последних 15-ти лет он не платил налогов на прибыль вообще", - отмечает издание.

Это удавалось Трамповые главным образом потому, что он сообщал о потерях намного больше, чем о заработках.

Между тем сам президент США отверг эту информацию

"Это абсолютно фейковые новости", - заявил Трамп журналистам в воскресенье.

Он отметил, что в конце концов обнародует свои налоговые декларации, однако сейчас не может этого сделать, так как их проверяет Служба внутренних доходов.

"Я платил много, и в том числе как заплатил много налогов на прибыль", - заявил нынешний глава Белого дома.

Напомним: Дональд Трамп еще с начала своей первой президентской кампании всячески уклонялся от требований обнародовать его налоговые декларации. В то же время в СМИ, а также в мемуарах людей, которые знали его в течение предыдущих лет, сообщалось о том, что бизнес Дональда Трампа сопровождался сомнительными заявлениями о банкротстве, а также подозрениями об уклонении от уплаты налогов.
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