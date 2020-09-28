



Александр Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на рекомендацию подать в отставку, вспомнив протесты "желтых жилетов".





Об этом идет речь в комментарии Лукашенко, который его пресс-служба предоставила информационному агентству БЕЛТА





«Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении - призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». Годы идут, «жилеты» до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением...» - отметил Лукашенко.





Он также напомнил о периодически возникающих проблемах во Франции с движением BLM и мусульманских протестах в Марселе и Лионе.









«Второе. Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», - заявил Лукашенко.





По его мнению, Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси. «С учетом того, что этот экс-кандидат - дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные - у себя дома», - считает Лукашенко.





Ранее в интервью изданию Le Journal du Dimanche Макрон заявил, что Лукашенко должен уйти в отставку.