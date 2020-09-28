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Бои в районе Нагорного Карабаха продолжаются

Об этом у себя в Facebook написал официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.


«Ночью боевые действия продолжались, наши ВС добились значительных успехов. Однако пока нет затишья, бои продолжаются, кое-где идут артиллерийские бои», — отметил он.

Ованнисян добавил, что данные о потерях с армянской стороны, о которых объявил Азербайджан, не соответствуют действительности.

Напомним, утром 27 сентября власти Армении сообщили, что Азербайджан нанес ракетные удары по населенным пунктам Нагорного Карабаха.

Одновременно в Азербайджане заявили, что Армения начала боевые действия, и отметили, что их войска начали контрнаступательную операцию по всей линии фронта в Нагорном Карабахе.

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе Армения объявила военное положение и мобилизацию.
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