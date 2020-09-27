







"Согласно последним данным, задержаны около 200 человек в целом по стране", - сказала Чемоданова.





Ранее она отмечала, что в ряде городов несанкционированные акции уже завершились, в частности, Гомеле и Могилеве. Она подтвердила, что в этих областных центрах сотрудниками правоохранительных органов применялись спецсресдтва в отношении протестующих. "Но светошумовые гранаты нигде не применялись", - подчеркнула собеседник агентства.







