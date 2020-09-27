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МВД: Около 200 человек задержаны в Беларуси в ходе акций протеста в воскресенье

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Беларуси в воскресенье задержано около 200 человек, сообщила агентству "Интерфакс-Запад"официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.



"Согласно последним данным, задержаны около 200 человек в целом по стране", - сказала Чемоданова.

Ранее она отмечала, что в ряде городов несанкционированные акции уже завершились, в частности, Гомеле и Могилеве. Она подтвердила, что в этих областных центрах сотрудниками правоохранительных органов применялись спецсресдтва в отношении протестующих. "Но светошумовые гранаты нигде не применялись", - подчеркнула собеседник агентства.
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