Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тыс. человек





Протестующие начали покидать площадь у стелы "Минск - город-герой" и направились в сторону площади Победы. Затем люди неоднократно меняли маршрут. Голова колонны оказалась в районе улицы Сурганова (метро Академия наук), хвост - в районе Немиги.





Сторонники оппозиции продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.





Как передает "Интерфакс" , в общей сложности в Минске в протесте оппозиции участвуют уже более 100 тыс. человек.





В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает эти результаты и считает их сфальсифицированными.