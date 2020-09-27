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Число участников акции протеста в Минске превысило 100 тыс. человек

Число участников "юбилейной" акции оппозиции в Минске в 50-й день протестов превысило 100 тыс. человек.


Протестующие начали покидать площадь у стелы "Минск - город-герой" и направились в сторону площади Победы. Затем люди неоднократно меняли маршрут. Голова колонны оказалась в районе улицы Сурганова (метро Академия наук), хвост - в районе Немиги.

Сторонники оппозиции продолжают стягиваться на акцию по окрестным улицам.

Как передает "Интерфакс", в общей сложности в Минске в протесте оппозиции участвуют уже более 100 тыс. человек.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция не признает эти результаты и считает их сфальсифицированными.
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