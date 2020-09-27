+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

45 видных литовских интеллектуалов призвали Макрона услышать белорусов

Открытое письмо было написано накануне визита президента Франции в Литву.

Видные литовские деятели науки и искусства, среди них Томас Венцлава, Оскарас Коршуновас, Юозас Будрайтис, Эгидиюс Александравичюс, Марьюс Ивашкявичюс, Гинтаутас Можейкис написали открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону накануне его визита в Литву, пишет «Радыё Свабода».

«Помня, с какой трудностью мы пытались достучаться до западноевропейских столиц в 1990-е, мы написали публичное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону ради свободы братьев-белорусов, и выслали письмо в Париж накануне его визита в Литву», — сообщает в «Фейсбуке» Дарьюс Куолис, литовский культуролог, общественный деятель и политик.

Письмо подписали 45 видных литовских интеллектуалов, деятелей науки и искусства.

Художник Стасис Эйдригявичюс оформил письмо в виде плаката.


«Президенту Французской Республики господину Эммануэлю Макрону Вильнюс, 27 сентября 2020 года.

Господин Президент,

В 1990 году мы, литовцы, которые боролись за свою свободу, упорно призывали к совести Франции и Европы. И наконец мы были услышаны.

Сегодня к вашей и нашей совести, к совести Европы призывают наши братья и сестры белорусы. Их женщины и мужчины подвергаются бесчеловечным пыткам. И это происходит в Европе XXI века!

Мы надеемся, что вы и свободолюбивая Франция услышите болезненный крик свободы людей Беларуси.

С уважением,

Литовские писатели, художники, ученые», — говорится в тексте письма.

Напомним, что Эммануэль Макрон заявил в интервью Le Journal du Dimanche о том, что Лукашенко должен добровольно уйти со своего поста.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]