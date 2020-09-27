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Новая война за Карабах: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах, а в Армении уже объявили военное положение.

Новая война за Карабах: что происходит на границе Армении и Азербайджана
Нагорный Карабах 27 сентября / фото REUTERS
Утром в воскресенье, 27 сентября, обострилась ситуация в районе непризнанного Нагорно Карабаха - территории, за которую десятки лет ведут борьбу Армения и Азербайджан, пишет УНИАН.

Обострение в Нагорном Карабахе: что произошло 27 сентября

Сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об атаке Вооруженных сил Азербайджана в направлении Арцаха. 

"Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация оперативно развивается информация по необходимости будет подытоживаться и предоставляться", - заявил он на странице в соцсети.

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана объявило о "контрнаступательной операции" против Армении.

"В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту", - сказано в сообщении оборонного ведомства страны.

Кроме того, Минобороны Азербайджана также сообщило об уничтожении 12 зенитно-ракетных комплексов Армении и о потере одного своего вертолета.

Военное положение в Армении

Впоследствии власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. 

"Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации", - сообщил премьер страны.

Пашинян призвал личный состав войск явиться в военкоматы "во имя родины и победы".

Ситуация в Нагорном Карабахе

Глава непризнанной территории Араик Арутюнян также ввел в спорном регионе военное положение и объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

По информации СМИ, в городе Шуши в спорном регионе прекращена подача электроэнергии, жители укрываются в убежищах, но паники нет.

Жертвы в результате боевых действий между Арменией и Азербайджаном
Так называемый "омбудсмен" Карабаха Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения "республики".

В частности, в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.


Позже секретарь "совбеза" Карабаха Самвел Бабаян заявил, что Армения признала гибель 10 своих солдат в боях с Азербайджаном.

О поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией уже заявила Турция. 

"Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности", - заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Война в Нагорном Карабахе: хронология конфликта

  • Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
  • В 1991-1994 годах в регионе продолжался кровавый конфликт, который закончился подписанием протокола о прекращении огня. Нагорный Карабах провозгласил себя независимой "республикой", но Азербайджан не признал этого, считая, что территорию оккупировала Армения.
  • Время от времени на линии соприкосновения до сих пор вспыхивают вооруженные конфликты. 
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