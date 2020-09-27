Утром в воскресенье, 27 сентября, обострилась ситуация в районе непризнанного Нагорно Карабаха - территории, за которую десятки лет ведут борьбу Армения и Азербайджан, пишет УНИАН

Обострение в Нагорном Карабахе: что произошло 27 сентября

Сегодня утром премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об атаке Вооруженных сил Азербайджана в направлении Арцаха.





"Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация оперативно развивается информация по необходимости будет подытоживаться и предоставляться", - заявил он на странице в соцсети.





В свою очередь Министерство обороны Азербайджана объявило о "контрнаступательной операции" против Армении.





"В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской Армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту", - сказано в сообщении оборонного ведомства страны.





Кроме того, Минобороны Азербайджана также сообщило об уничтожении 12 зенитно-ракетных комплексов Армении и о потере одного своего вертолета.





Военное положение в Армении

Впоследствии власти Армении объявили в стране военное положение и всеобщую мобилизацию.





"Сейчас по решению правительства в Республике Армения объявляется военная обстановка и всеобщий военный сбор. Решение вступит в силу с момента публикации", - сообщил премьер страны.





Пашинян призвал личный состав войск явиться в военкоматы "во имя родины и победы".





Ситуация в Нагорном Карабахе

Глава непризнанной территории Араик Арутюнян также ввел в спорном регионе военное положение и объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.





По информации СМИ, в городе Шуши в спорном регионе прекращена подача электроэнергии, жители укрываются в убежищах, но паники нет.





Жертвы в результате боевых действий между Арменией и Азербайджаном

Так называемый "омбудсмен" Карабаха Артак Бегларян сообщил журналистам о жертвах и раненых среди гражданского населения "республики".





В частности, в Мартунинском районе погибли ребенок и женщина, ударам подверглись школы в Степанакерте.









Позже секретарь "совбеза" Карабаха Самвел Бабаян заявил, что Армения признала гибель 10 своих солдат в боях с Азербайджаном.