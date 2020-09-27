В Беларуси готовятся к новым протестам: в Минск стягивают силовиков
По Минску регулярно ездят автобусы с силовиками, а в некоторых районах стоит военная техника.
В Минск стягивают силовиков / фото Наша Ніва
В центр Минска стягивают силовиком и технику в ожидании новых акций протеста.
Сегодня планируется проведение "Народной инаугурации" - акции против тайной инаугурации Лукашенко.
По данным TUT.BY, в некоторых районах Минска заметили скопления военной техники. В частности, один из очевидцев сообщил о курсирующих микроавтобуса с силовиками и военной технике в районе гостиницы "Планета" в Минске.
У Дворца независимости скопилось много военной техники, в том числе машины с колючей проволокой.
По данным Телеграм-канала "Наша Ніва", сегодня в одном из районов "по техническим причинам" не работают рестораны KFC и Burger King.
12:43 27/09/2020
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