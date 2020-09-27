В Беларуси готовятся к новым протестам: в Минск стягивают силовиков

Сегодня планируется проведение "Народной инаугурации" - акции против тайной инаугурации Лукашенко.

В центр Минска стягивают силовиком и технику в ожидании новых акций протеста.

В Минск стягивают силовиков / фото Наша Ніва

У Дворца независимости скопилось много военной техники, в том числе машины с колючей проволокой.





По данным Телеграм-канала "Наша Ніва" , сегодня в одном из районов "по техническим причинам" не работают рестораны KFC и Burger King.



