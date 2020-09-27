Беларусь: 50-й день протестов против несправедливых выборов

В Беларуси 50-й день подряд продолжаются протесты после выборов президента, прошедших 9 августа, и объявления победы Александра Лукашенко.





"Настоящее время" будет вести прямую трансляцию того, что происходит в Беларуси в этот день.









12:00. Светлана Тихановская обратилась к белорусам по случаю 50-го дня мирного протеста.





«История последних месяцев показывает, что мы можем всё. С того момента, как я решила подать документы в ЦИК, кажется, прошла целая жизнь. Целая жизнь самых разных событий и сложных решений, но главное — гордости за свой народ, гордость быть одной из вас», — говорится в телеграм-канале «Пул первой».





«Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим», — отметила Светлана Тихановская.





11:30. В МВД заявили, что 27 сентября в Минске «будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро». Это намерены сделать «во избежание чрезвычайных происшествий».





11.20. Силовики устанавливают ограждение у стелы "Минск - город-герой", сообщает Tut.by.





11.10. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики к незамедлительному диалогу с обществом. "Время диалога давно пришло. Пора начинать говорить со своим народом", - заявил член президиума Совета Павел Латушко в видеообращении в своем Telegram-канале. Совет требует немедленно освободить политзаключенных и прекратить репрессии в отношении мирных людей, привлечь к ответственности виновных в гибели и пытках протестующих, а также аннулировать результаты выборов и провести новые, пишет Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики к незамедлительному диалогу с обществом. "Время диалога давно пришло. Пора начинать говорить со своим народом", - заявил член президиума Совета Павел Латушко в видеообращении в своем Telegram-канале. Совет требует немедленно освободить политзаключенных и прекратить репрессии в отношении мирных людей, привлечь к ответственности виновных в гибели и пытках протестующих, а также аннулировать результаты выборов и провести новые, пишет DW





10.40. МВД Беларуси заявило о задержании 150 человек в ходе акций протеста 26 сентября. По словам пресс-секретаря ведомства, 116 из них по-прежнему находятся под стражей. В свою очередь, правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании 124 человек в Минске только на "Женском марше" и 12 - в регионах.





10.55. На Октябрьскую площадь в Минске, где расположен Дворец Республики, прибыло несколько автомобилей с силовиками. Площадь начинают огораживать.





10.30. По периметру площади Независимости в Минске установлено металлическое ограждение, выходы из подземных переходов на площадь перекрыты, пишет Tut.by.





10.20. В центр Минска направляется военная техника, автозаки и автомобили с рулонами колючей проволоки, сообщают Onliner.by и Telegram-каналы изданий "Наша нива" и телеканала Belsat.









09.00. В Гомеле на доске почета в центре города появилась табличка с именем Александра Вихора, погибшим после задержания во время протестов 9 августа, пишет издание "Наша нива". Авторы инициативы неизвестны.





Активисты готовятся к "инаугурации" Тихановской





06.00. Активисты протестов в Беларуси объявили о том, что намереваются днем 27 сентября провести символическую акцию инаугурации Светланы Тихановской, которую они считают избранным президентом и законным представителем народа Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.





В то же время церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которую он провел 23 сентября без участия общественности и мировых лидеров, авторы Telegram-канала называют "крысиным спектаклем узурпатора". Провести свои акции в поддержку Тихановской авторы канала предлагают не только минчанам, но и жителям других городов.





04.30. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти. "Очевидно, ему придется уйти", - заявил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche. "Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой", - такими словами Макрон описал ситуацию, сложившуюся в Беларуси после прошедших 9 августа президентских выборов. Французский лидер также заявил, что его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. Особо уважения, по его словам, заслуживают женщины.





02.30. Глава МИД Беларуси Владимир Макей, выступая в рамках общей дискуссии на 75-й сессии Генассамблеи ООН, обвинил ряд западных стран в попытках ввергнуть Беларусь в "хаос и анархию", которые отбросят страну в ее развитии на многие годы назад. Он предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Беларуси, подчеркнув, что санкции или иные ограничительные меры будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех.





01.10. На Национальном стадионе в столице Польши Варшаве прошел концерт "Солидарные с Беларусью". В нем приняли участие белорусские и польские музыканты. Телеканал "Белсат" вел онлайн-трансляцию концерта.





00.10 И.о. министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич связал растущее число случаев заражения коронавирусом в республике с протестными акциями. "Эпидемический процесс - это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить при том, что в том же Минске мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования - вот и вся причина".





По данным Минздрава Беларуси, с начала пандемии в республике выявлено 77 289 случаев заражения коронавирусом, из них 332 за последние 24 часа. Выздоровели 74 046 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны от последствий заражения COVID-19 умерли 813 человек (шесть из них - за последние сутки).



