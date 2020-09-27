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В Армении объявлено военное положение и мобилизация

Решением правительства Армении в республике объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.


"Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленным к войскам личным составам призываю явиться в территориальные военные комиссариаты", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.
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