В Армении объявлено военное положение и мобилизация





"Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленным к войскам личным составам призываю явиться в территориальные военные комиссариаты", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.