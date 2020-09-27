Латынина сравнила инаугурацию Лукашенко с коронацией Ричарда II

— Я не могу не упомянуть о коронации Лукашенко, которая так же, как и коронация вора в законе, не была публичным событием, — отмечает Юлия Латынина на Эхе Москвы . — Тут, конечно, создается впечатление, что Александр Григорьевич перепутал жанры, потому что это политические убийства могут быть тайные, а инаугурация, она должна быть публичной.





Вот, например, коронация короля Ричарда II — я не поленилась, достала свою любимую старую книжку, которая так и называется Kings of Merry England.





Коронация Ричарда II





15 июля 1377 года. Король, он мальчик еще, вступает в Лондон. Со всех домов свисают полотнища ткани, бьют фонтаны с вином. Построили замок какой-то с четырьмя башнями. В каждой башне стоит девочка королевского возраста, осыпает его золотыми листками. На проволоке поднимают позолоченного ангела. Едут перед королем немецкие наемники, люди НРЗБ, гасконцы, знаменитые лондонцы. Все в белом, чтобы знаменовать невинность короля. И так далее, и так на 4 страницы.





И вот во дворе замка бьет вино. И как мы видим, по сравнению даже со средневековой Англии произошел сильный регресс у Лукашенко. Вместо фонтанов, из которых всех поят вином, установлены водометы, а из них ничего народу не показывают кроме большого, жирного кукиша.





Обратите внимание, что это очень сильная история, потому что она должна очень сильно повлиять на омоновцев, на штыках которых держится режим Лукашенко, потому что больше у него подпоры нет, он висит в воздухе. И вот эти омоновцы видят, что аки тать в ночи боится даже громко сказать, что у него происходит коронация. Понятно, почему — потому что иначе народ придет ко дворцу и скажет всё, что он об этой коронации думает.





И Лукашенко признал свою собственную коронацию незаконной де-факто. И омоновцы это должны понимать.