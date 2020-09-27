



Давайте прямо, без иллюзий, ложных инфантильных провинциальных надежд, относительно того, что Москву можно обыграть, обхитрить или задобрить, называя Путина "мудрым и сильным руководителем", пишет политолог Павел Усов.





Так вот, эта "мудрость и сила" подразумевает полный контроль над Беларусью, сохранение авторитарной или гибридной политической системы, деконструкцию государства. Россия смотрит на Беларусь как на объект экспансии, и другого подхода не будет. В этом случае совершенно неважно будет ли беларуская политическая альтернатива выражать свою лояльность Москве, лично Путину или нет.





В нашей истории был уже один печальный пример, король Речи Посполитой Станислав Понятовский, который взошел на трон благодаря лояльности Екатерине II, был ее любовником и мечтал о "вечном союзе, слиянии" двух государств. Результатом этой лояльности и подчиненности стало разрушение государства, тотальная русификация белорусских земель.





Пляски вокруг Путина, попытки его задобрить, мешают формированию собственной четкой государственной стратегии, мешают формированию национального дискурса и идеи, национальной элиты, так как постоянно кто-то оглядывается на Россию, а вдруг им там в Кремле что-то не понравиться. А вдруг Соловьев или Скабеева начнут критиковать белорусское движение.





Единственное, что может понравиться Кремлю и российским пропагандистам - это растворение Беларуси и беларусов в "российском мире", военная база в Бобруйске, в Барановичах, под Минском и Гродно, российский двуглавый орел на здании Дома Советов. Все остальное не берется в расчет, все остальное для них враждебно и неприемлемо.









Поэтому, нужно перестать подстраиваться под картину мира российской идеологии и пропаганды. Особенно пытаться убедить Кремль, что Тихановская или кто-то другой, будет для Москвы лучшим партнером. Это интересно как? Быстрее подпишут 31 дорожную карту, введут единую валюту, признают Крым исконно российской территорией, разместят военную базу? Ведь именно так и можно быть "лучшим и удобным" партнером для сегодняшней России.





Наверное хватит унижаться перед Москвой, хватит свободу, демократию, независимость страны делать заложниками реакции Кремля. В противном случае, подстраиваясь под нее мы сами себя уничтожим:





- не нужно менять Лукашенко, это не понравится Москве;

- не нужно беларусизации и национального флага, это не понравится Москве и они "сделают из нас фашистов";

- не нужно свободы и демократии, это ведь не понравиться Москве;

- опасно двигаться на Запад и даже думать об этом, это разозлит Кремль;





Это уже говорит о том, что мы не свободны и не независимы в своем выборе и в своей стране.