Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, войска предпринимают ответные меры «с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения».





Никол Пашинян написал в Facebook, что «противник атаковал» Нагорный Карабах. «Армия обороны успешно сопротивляется атаке. Ситуация находится в оперативной разработке, информация будет обобщаться и передаваться по мере необходимости»,— говорится в его сообщении.





Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян также заявил об обстрелах Степанакерта со стороны Азербайджана. Он отметил, что «ответ будет соразмерным». «Сегодня рано утром противник перешел в активное наступление на всей линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Мы призываем население укрыться»,— говорится в его сообщении в Facebook.





Позже обе стороны конфликта сообщили об уничтожении сил противника.





Азербайджан ежедневно публикует сообщения о нарушении прекращения огня со стороны Армении, однако об ответных мерах ранее не сообщалось.





Напомним, 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил концентрацию вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта и назвал это подготовкой к войне со стороны Еревана. Он также обвинил Ереван в провоцировании боестолкновений на границе двух стран в июле этого года.





Обстрелы на армяно-азербайджанской границе продолжались с 12 по 16 июля 2020 года. С обеих сторон были погибшие. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвинили друг друга. Для урегулирования конфликта был введен режим прекращения огня. На фоне вооруженного конфликта на общей границе выходцы из этих стран в России разбивали автомобили и совершают нападения на национальные кафе, рестораны и магазины.







