"Будущее Республики Беларусь будет решаться ее собственным народом, как это неоднократно было доказано в истории нашей страны, - решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога, в том числе в рамках процесса конституционной реформы, уже начатой в стране", - сказал Макей.





"Мы решительно отвергаем практику любых односторонних принудительных мер в международных отношениях", - добавил он.





Внешнее вмешательство





По словам Макея, после неудавшейся попытки навязать Беларуси цветную революцию Минск испытывает внешнее вмешательство, нацеленное на подрыв государственного строя.





"После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство, направленное на подрыв государственного строя", - сказал Макей.





Навязанные обстоятельства





Минск сожалеет в связи с тем, что ряд стран злоупотребляют площадкой ООН, в том числе Совета Безопасности, для обсуждения ситуации в Беларуси, заявил глава белорусского МИД.





"Мы с сожалением отмечаем усугубившиеся попытки ряда стран в угоду своим узким политическим амбициям злоупотреблять трибунами ООН, включая Совет Безопасности", - сказал Макей.





"Речь идет в том числе о сфокусированном внимании западных стран к ситуации в Беларуси, которая действительно сейчас сложилась непростая в силу определенных обстоятельств, навязанных нам прежде всего извне", - добавил он.





Обратный эффект





Иностранные санкции и ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект, отметил глава МИД республики.





"Призываем наших партнеров проявлять мудрость, сдержанность и беспристрастность. Вмешательство в наши внутренние дела, санкции или иные ограничительные меры против Беларуси будут иметь обратный эффект и вредны абсолютно для всех. Это мы уже проходили в прошлом", - сказал Макей.





Надо ли говорить, что все вышесказанное - чушь. А правда в том, что белорусский народ (в том числе подчиненные господина Макея) восстал против действующей власти, против лжи и произвола. Ответом стали откровенные репрессии. Сказка про диалог из уст Макея звучит особенно нелепо, так как в следственных изоляторах либо под угрозами уголовного преследования за пределами страны оказались те, кто особенно настойчиво призывал власть к диалогу.