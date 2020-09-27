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Макрон предложил Лукашенко добровольно покинуть пост президента

Французский лидер назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти. Он также выразил восхищение демонстрантами и сообщил, что обсуждал ситуацию в республике с Путиным




Александру Лукашенко следует добровольно уйти со своего поста. Такое заявление сделал французский лидер Эмманюэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche.

По словам Макрона, в Беларуси сейчас продолжается кризис авторитарной власти, которая не способна понять логику демократии. «Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — заявил президент Франции.

Макрон рассказал, что беседовал с российским президентом Владимиром Путиным 14 сентября перед его встречей с Лукашенко в Сочи. «Я сказал ему, что Россия должна сыграть свою роль, и эта роль может быть положительной, если она подтолкнет Лукашенко к уважению избирательного права и освобождению политических заключенных», — пояснил президент.

Макрон выразил восхищение белорусскими демонстрантами, которые каждые выходные выходят на протестные акции. «Особенное уважение вызывают женщины, которые проводят шествия каждую субботу», — отметил он.
РБК
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