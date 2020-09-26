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Все по одному сценарию? В Гродно марш приверженцев Лукашенко провели как внеочередной День победы

На показательный марш приверженцев Александра Лукашенко удалось собрать около 150 человек. Для массовки позвали срочников и свезли актив "Белой Руси" и БРСМ, а также коммунистов.

Все по одному сценарию? В Гродно марш приверженцев Лукашенко провели как внеочередной День победы
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В Гродно 26 сентября прошел марш приверженцев Александра Лукашенко "За мирную Беларусь". Около 150 человек, среди которых - ветераны, актив "Белой Руси" и БРСМ, солдаты-срочники, вместе с флагами, крестами, иконами и с оркестром прошли от областной филармонии до парка Жилебера, где возложили цветы к вечному огню. 
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В самом начале акции участников предупредили, что можно нести с собой только государственный красно-зеленый флаг. Это вызвало возмущение нескольких людей, которые пришли с советскими флагами. "А если это моя позиция?" - говорила пожилая женщина. Они их вначале вроде как и спрятали, но когда колонна пошла по своему маршруту, большой советский флаг снова достали. 

Участники акции пытались петь советские песни на военную тематику, правда, слова знали не все. Кричалки тоже были, видимо, несогласованы. Из проезжающих мимо автомобилей показывались не цензурные жесты. 

"Мы своим миролюбием вылечим этих бедных, которые подхватили бчб-вирус", - говорил мужчина в мегафон. У вечного огня все готовились снова воевать с фашизмом. 

Тут у девушки рядом в сумке громко зазвучала песня "Муры". Моментально к ней подошли тихари и отвели подальше, заставив выключить песню. Позже несколько тихарей хотели задержать девушку, но она смогла пройти к своей машине и уехать.

Зачем было осенью проводить внеочередной День победы, остается загадкой.
"Белорусский партизан"
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