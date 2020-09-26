Из МИД Беларуси уволили очередного "нелояльного" сотрудника
Старший советник управления Европы МИД Беларуси Андрей Садовский уволен по соглашению сторон. Об этом он написал в Фейсбуке.
Пикет возле МИД Беларуси, 18 августа
Ранее он писал в социальных сетях стихи с осуждением послевыборного насилия.
Андрей Садовский работал в аппарате МИД Беларуси, а ранее в посольстве Беларуси в Израиле.
Сам Андрей Садовский на увольнение отреагировал в стихотворной форме:
Наниматель не очень доволен
(Нанесен его чести урон?).
Не вписался в формат и увален
Был в связи с соглашеньем сторон...
19:16 26/09/2020
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