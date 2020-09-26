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Единственный выживший в авиакатастрофе под Харьковом рассказал о своем спасении

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер пообщался с 20-летним курсантом Вячеславом Золочевским — единственным выжившим в катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом политик рассказал на своей странице в Facebook.

Фото: страница Олексій Кучер в Facebook

«С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически — он даже в удовлетворительном состоянии», — уточнил Кучер.

Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским они пообщались с курсантом. «Сказал, что все происходило как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ, и он помогал тушить пламя на парне, который впоследствии находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер», — пересказал Кучер слова пострадавшего.

Он добавил, что молодой человек всего не помнит, потому что на время потерял сознание. В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, курсант не подтвердил.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. 
В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 из них, пишет lenta.ru
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