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Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

Российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе избирательные процессы.

Такой пункт содержится в опубликованном Кремлем заявлении президента "о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности".

В нем Путин называет вызовом современности "риск возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере", цитирует ru.oxu.az

По его словам, особая ответственность за её предотвращение лежит на ключевых игроках в сфере международной информационной безопасности, в связи с чем Россия обращается к США с предложением одобрить комплексную программу практических мер по перезагрузке отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в одном из пунктов заявления.

Кроме того, Путин отмечает необходимость для России и США поддерживать каналы связи по уменьшению ядерной опасности и IT-опасности.

Также в заявлении говорится о предложении разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о "предотвращении инцидентов в информационном пространстве".
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