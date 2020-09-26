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В России предохраняются: делегация будет участвовать в форуме регионов России и Беларуси дистанционно

Такое решение принято из-за обострения ситуации с коронавирусом, сообщил источник в российском парламенте

Делегация Совета Федерации не поедет в Белоруссию на форум регионов, участники будут работать дистанционно из Совфеда, сообщил ТАСС в субботу глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он добавил, что выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко на форуме также будет дистанционным.

28 - 29 сентября в Минске пройдет VII Форум регионов Беларуси и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Как сообщалось ранее, 29 сентября для участия в Форуме в Минск должна отправиться председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Первый форум регионов Белоруссии и РФ состоялся в 2014 году в Минске. 
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