Вячеслав Тимченко. Делегация Совета Федерации не поедет в Белоруссию на форум регионов, участники будут работать дистанционно из Совфеда, сообщил ТАСС в субботу глава комитета палаты по регламенту и организации парламентской деятельности





Он добавил, что выступление спикера Совфеда Валентины Матвиенко на форуме также будет дистанционным.





28 - 29 сентября в Минске пройдет VII Форум регионов Беларуси и России на тему "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России". Как сообщалось ранее, 29 сентября для участия в Форуме в Минск должна отправиться председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.





Первый форум регионов Белоруссии и РФ состоялся в 2014 году в Минске.