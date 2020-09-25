Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

23 сентября Александр Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии: без официального объявления, телетрансляций и иностранных гостей. Церемония прошла во Дворце независимости в Минске – официальной резиденции главы государства. На инаугурации присутствовали несколько сотен человек: высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, деятели науки, культуры и спорта, указывала БелТА.





Вступить в должность, игнорируя многочисленные протесты – это ясный политический ход. Ведущие западные СМИ сходятся во мнении: хотя на стороне Лукашенко – полиция, армия и российский Кремль, по факту он – «хромая утка» и его политическая карьера идет под откос.

Bloomberg (США): «Белорусский «стронгмэн» тайно принял присягу, чтобы избежать протестов»

«Тайная присяга стала последним шагом давнего лидера по укреплению власти, когда сотни тысяч противников продолжают выходить по всей стране на еженедельные демонстрации против его режима. Лукашенко обвинил в беспорядках иностранные державы, назвав протестующих “крысами” и “марионетками”, и отказался вступать в контакт с оппозицией. Но удержаться Лукашенко смог во многом благодаря твердой поддержке со стороны России, ближайшего союзника, который публично одобрил его победу, пообещал поддержку в области безопасности и согласился предоставить 1,5 миллиарда долларов кредитов».

The New York Times (США): «Лукашенко переживает глубочайший кризис своей политической карьеры»

«Несмотря на инаугурацию, господин Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, все еще переживает глубочайший кризис своей политической карьеры. Его больше не признают легитимным лидером Беларуси западные страны и многие белорусы, и его судьба теперь во многом находится в руках президента России Владимира Владимировича Путина. Эта страна и Китай были единственными крупными державами, признавшими августовские выборы. В дополнение к международному давлению Лукашенко загнан в угол протестующими, которые появились в таком количестве, что сотрудники спецназа не могут их разогнать».

The Washington Post (США): «Президент Беларуси принял присягу на необъявленной церемонии инаугурации»

«Отсутствие общественного участия в инаугурации только доказало, что у Лукашенко, по мнению его политических оппонентов и европейских официальных лиц, не было действующего мандата для продолжения руководства страной».





The Guardian (Великобритания): «Протестующие столкнулись с полицией в Беларуси после того, как Лукашенко снова принес присягу»

«Лукашенко провел церемонию без объявлений и огласки ранее в тот же день, видимо, чтобы она не стала магнитом для протестующих. Лидеры оппозиции и европейские политики сразу же заявили, что его инаугурация незаконна. <…> В оппозицию Лукашенко мобилизовалась широкая коалиция с ежедневными протестами и массовыми собраниями по воскресеньям, но он, похоже, по-прежнему пользуется поддержкой полиции и армии, а также Кремля».

BBC (Великобритания): «Рост напряженности в Минске»

«Инаугурация Александра Лукашенко в среду утром, похоже, изменила настроение как белорусских демонстрантов, так и сил безопасности. В Минске протестующие вступили в конфронтацию, перекрывая дороги и временами прогоняя милицейские машины. В ответ были использованы водометы, а спецназ в масках применил тактику, которая не применялась со времен насилия сразу после спорных выборов в августе. <…> Во время инаугурации Лукашенко говорил так, как будто протесты, последовавшие за выборами, закончились. Это явно не так».





Süddeutsche Zeitung (Германия): «Присяга-сюрприз в Минске»

«В среду белорусский правитель Александр Лукашенко в шестой раз был приведен к присяге в качестве президента, но церемония была столь же секретной, как и поездки президентов США в зоны конфликтов. СМИ в Белоруссии не сообщали об инаугурации, пока она не закончилась. После инаугурации Лукашенко на улицы вышло множество людей. Можно было увидеть видео, как силы безопасности заняли позицию на улицах, оттесняя людей и разгоняя группы. В центре Минска прошли многочисленные аресты, а работа служб экстренной помощи была жестокой».

La Stampa (Италия): «Лукашенко тайно принес присягу, но протесты не прекращаются»

«Лукашенко по-прежнему цепляется за власть, и на его стороне продолжают оставаться спецслужбы и спецназ. Но сегодняшняя клятва показывает всю его политическую слабость. Если бы об инаугурации было объявлено заранее, 200 тысяч демонстрантов собрались бы перед президентским дворцом».

Il Giornale (Италия): «Лукашенко тайно приносит присягу. Протестующие выходят на улицы»

«Лукашенко вчера пообещал “служить белорусскому народу и уважать права и свободы человека и гражданина”. Фактически это фарс, который отвергают западные демократии. Серджио Маттарелла (президент Италии — прим. ред.), встретившись со своим польским коллегой Анджеем Дудой, назвал репрессии в Белоруссии “серьезными и неприемлемыми”, надеясь на свободные выборы без внешнего вмешательства, а канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что не намерена признавать Лукашенко президентом».





Wyborcza.pl (Польша): «Лукашенко в образе хромой утки»

«Начав таким образом свой шестой президентский срок, Александр Лукашенко укрепляет убеждение, что на самом деле он стал, как говорят американцы, «хромой уткой», лидером, который собирается уйти в отставку по политическим мотивам. Тот, кто начинает срок полномочий подобным образом, может — но не обязан — занимать эту должность до конца срока полномочий».



