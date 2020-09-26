Задача Александра Лукашенко состояла в том, чтобы провести церемонию инаугурации с минимальными возможными политическими издержками, под которыми я подразумеваю массовые процессы. Именно поэтому объявление о ней не оглашалось публично и действовала система скрытого уведомления, когда все всё знают, но никто никому ничего не говорит. Для него была важно укрепить собственную легитимность в глазах государственного аппарата и, в первую очередь, силовиков. Но получилось ровно наоборот. Они привыкли, что на инаугурацию приезжают высокие гости, хотя бы из России, но сейчас не приехал никто, и само известие об инаугурации сопровождалось заявлением целого ряда правительств о непризнании легитимности Александра Григорьевича Лукашенко.





Но самого Лукашенко сейчас беспокоит только его легитимность в глаза Российской Федерации. Скорее всего, проведение инаугурации откладывалось именно потому, что он надеялся на то, что Кремль выступит его внешнеполитическим легитиматором. Но он не получил то, что хотел. Россия отказался превращаться в заложницу белорусских событий – на инаугурацию не приехал никто, о чём ему сказали в Сочи. А все остальные страны волнуют его гораздо меньше. Лукашенко прекрасно понимает, что США не пришлёт морских пехотинцев вытаскивать его из посёлка Красное, а от России он чего-то такого ожидает и, на мой взгляд, это справедливые опасения.





Но Путин, судя по всему, нашёл другой выход, и сейчас, после инаугурации процесс транзита власти в Беларуси резко ускорится. В Москве хотят одного: предсказуемого и понятного партнёра в Беларуси. При Лукашенко это уже невозможно, но какое-то время Путину казалось, что любой другой вариант хуже.

А сейчас он понял, что хуже уже не будет.



