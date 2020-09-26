Литва, полигон возле города Подбродье. Более 500 военнослужащих из контингента США, дислоцирующегося на территории Польши, начинают плановые учения, которые продлятся несколько недель.





Джон Балестерас, сержант армии США:





«Эти учения важны для американских, а также литовских и польских военных. Мы отрабатываем наше взаимодействие, учимся выполнять задачи вместе с коллегами из других стран и войсками НАТО».





Несмотря на плановость этого мероприятия и его небольшой масштаб, оно не сходит с повестки дня белорусской государственной пропаганды. Так и вспоминается известная передача «Что? Где? Когда?». Уважаемые ценители, вопрос задает Александр из деревни Александрия Шкловского района.





Александр Лукашенко, глава Беларуси:





«Ну зачем бряцать гусеницами у границ Союзного государства и Беларуси? Зачем? Сложный период, ну потерпите. Нет. 15 км от границы выбросили недавно батальон, в Литве, Подбродье. Зачем это делать?»









Отвечать будет подполковник Джордж Болтон, командир 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады армии США:





«Очевидно, что мы понимаем важность Балтийского региона, и поэтому нам важно быть здесь, в Литве. И нам необходимо поддерживать наших союзников. А если речь о противодействии континентальной агрессии, страны Балтии невероятно важны. Поэтому мы должны быть здесь и быть всегда готовыми выполнить свою работу, если нам придется это делать».





В тот же момент, как командование войск стран НАТО, так и политики напоминают: как силы НАТО – боевые батальонные группы передового присутствия в странах Балтии и Польше, так и американский контингент развернуты в ответ на российскую агрессивную политику в Восточной Европе.





Раймундас Кароблис, министр национальной обороны Литвы:





«Ни Литва, ни Польша, ни НАТО вообще не намерены начинать агрессию против Беларуси. НАТО – это альянс коллективной обороны в Европе. Все меры, которые были приняты после начала российской агрессии против Украины, имеют только оборонительный и сдерживающий характер, нет никакой атакующей составляющей».





Однако подобные убеждения, которые звучат уже минимум в течение пяти лет, сейчас не принимаются во внимание главой Беларуси. Хотя еще в марте этого года возле Витебска белорусские военные сами принимали участие в совместных учениях со своими британскими коллегами. Теми самыми НАТОвцами, которыми сейчас Лукашенко пугает народ с голубых экранов.





Таким образом, благодаря в том числе и такой риторике все достижения в сотрудничестве Беларуси со странами Запада в сфере безопасности были фактически разрушены вдребезги. Лукашенко постоянно обращается к России с мантрами об общей границе и совместной обороне так называемого Союзного государства. Мы имеем дело с обычными попытками торговать фактором безопасности в надежде на финансовую и политическую поддержку со стороны Кремля.





Раймундас Кароблис, министр национальной обороны Литвы, заявил:





«По нашему мнению, у Лукашенко есть внутренние проблемы, так как белорусский народ не хочет продолжения нынешней ситуации. У него проблемы внутри страны, и, как обычно бывает в подобных случаях с авторитарными режимами, он хочет обвинить в этом какие-то внешние силы, найти внешние причины. И вся эта риторика о возможности агрессии со стороны Польши и Литвы направлена именно на отвлечение внимания от ситуации в Беларуси».





Правда, как и внутри Беларуси, так и в Кремле подобные высказывания особой теплоты не вызывают даже по той причине, что они уже успели надоесть. А в России сейчас некоторые специалисты надеются на уменьшение внимания американцев к Восточной Европе во время нынешнего кризиса в США вследствие коронавируса и внутриполитической нестабильности.





Роберт Гилкрист, посол США в Литве, считает:





«Как кадровый дипломат с 30-летним опытом я могу сказать, что меня впечатляет последовательность американской политики здесь. В Вашингтоне я разговаривал и с республиканцами, и с демократами и увидел последовательность в нашей привязанности к этому региону и последовательном развитии очень важных отношений в сфере безопасности».





Соответственно, режиму Лукашенко при такой позиции как Соединенных Штатов, так и Запада в целом остается только продолжать попытки сыграть на антизападных настроениях Кремля. Однако пока похоже на то, что Путин готов оказывать поддержку исключительно в виде живой силы – российских военных. А это совсем не то, чего хотел бы глава Беларуси.







