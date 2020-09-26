Лукашенко с автоматом или учения НАТО. Угадайте, кто угрожает белорусам?
В Литве начались учения с участием американских войск, прибывших из Польши. Именно этими маневрами Лукашенко пугает белорусов. Чем занимаются солдаты США на полигоне в Подбродье, у границ Беларуси, и о чем реально беспокоится глава Беларуси?
Литва, полигон возле города Подбродье. Более 500 военнослужащих из контингента США, дислоцирующегося на территории Польши, начинают плановые учения, которые продлятся несколько недель.
Джон Балестерас, сержант армии США:
«Эти учения важны для американских, а также литовских и польских военных. Мы отрабатываем наше взаимодействие, учимся выполнять задачи вместе с коллегами из других стран и войсками НАТО».
Несмотря на плановость этого мероприятия и его небольшой масштаб, оно не сходит с повестки дня белорусской государственной пропаганды. Так и вспоминается известная передача «Что? Где? Когда?». Уважаемые ценители, вопрос задает Александр из деревни Александрия Шкловского района.
Александр Лукашенко, глава Беларуси:
«Ну зачем бряцать гусеницами у границ Союзного государства и Беларуси? Зачем? Сложный период, ну потерпите. Нет. 15 км от границы выбросили недавно батальон, в Литве, Подбродье. Зачем это делать?»
Отвечать будет подполковник Джордж Болтон, командир 2-го батальона 69-го полка 2-й бригады армии США:
«Очевидно, что мы понимаем важность Балтийского региона, и поэтому нам важно быть здесь, в Литве. И нам необходимо поддерживать наших союзников. А если речь о противодействии континентальной агрессии, страны Балтии невероятно важны. Поэтому мы должны быть здесь и быть всегда готовыми выполнить свою работу, если нам придется это делать».
В тот же момент, как командование войск стран НАТО, так и политики напоминают: как силы НАТО – боевые батальонные группы передового присутствия в странах Балтии и Польше, так и американский контингент развернуты в ответ на российскую агрессивную политику в Восточной Европе.
Раймундас Кароблис, министр национальной обороны Литвы:
«Ни Литва, ни Польша, ни НАТО вообще не намерены начинать агрессию против Беларуси. НАТО – это альянс коллективной обороны в Европе. Все меры, которые были приняты после начала российской агрессии против Украины, имеют только оборонительный и сдерживающий характер, нет никакой атакующей составляющей».
Однако подобные убеждения, которые звучат уже минимум в течение пяти лет, сейчас не принимаются во внимание главой Беларуси. Хотя еще в марте этого года возле Витебска белорусские военные сами принимали участие в совместных учениях со своими британскими коллегами. Теми самыми НАТОвцами, которыми сейчас Лукашенко пугает народ с голубых экранов.
Таким образом, благодаря в том числе и такой риторике все достижения в сотрудничестве Беларуси со странами Запада в сфере безопасности были фактически разрушены вдребезги. Лукашенко постоянно обращается к России с мантрами об общей границе и совместной обороне так называемого Союзного государства. Мы имеем дело с обычными попытками торговать фактором безопасности в надежде на финансовую и политическую поддержку со стороны Кремля.
Раймундас Кароблис, министр национальной обороны Литвы, заявил:
«По нашему мнению, у Лукашенко есть внутренние проблемы, так как белорусский народ не хочет продолжения нынешней ситуации. У него проблемы внутри страны, и, как обычно бывает в подобных случаях с авторитарными режимами, он хочет обвинить в этом какие-то внешние силы, найти внешние причины. И вся эта риторика о возможности агрессии со стороны Польши и Литвы направлена именно на отвлечение внимания от ситуации в Беларуси».
Правда, как и внутри Беларуси, так и в Кремле подобные высказывания особой теплоты не вызывают даже по той причине, что они уже успели надоесть. А в России сейчас некоторые специалисты надеются на уменьшение внимания американцев к Восточной Европе во время нынешнего кризиса в США вследствие коронавируса и внутриполитической нестабильности.
Роберт Гилкрист, посол США в Литве, считает:
«Как кадровый дипломат с 30-летним опытом я могу сказать, что меня впечатляет последовательность американской политики здесь. В Вашингтоне я разговаривал и с республиканцами, и с демократами и увидел последовательность в нашей привязанности к этому региону и последовательном развитии очень важных отношений в сфере безопасности».
Соответственно, режиму Лукашенко при такой позиции как Соединенных Штатов, так и Запада в целом остается только продолжать попытки сыграть на антизападных настроениях Кремля. Однако пока похоже на то, что Путин готов оказывать поддержку исключительно в виде живой силы – российских военных. А это совсем не то, чего хотел бы глава Беларуси.
Дмитрий Мицкевич, belsat.eu
10:14 26/09/2020
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