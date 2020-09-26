"Александр Лукашенко сделал свой выбор. Он выбрал Россию, Владимира Путина. А это означает конфронтацию. И потому мы, когда смотрим на ситуацию в Беларуси, мы не руководствуемся "а давайте, чтобы мы в новости попали с заголовком, чтобы нас тоже увидели". Мы взвешиваем все те риски, которые укрепление позиций России в Беларуси несет для Украины. И мы понимаем, что если Александр Лукашенко выбрал Россию, то риски для нас начинают зашкаливать. И в соответствии с этим мы строим свое отношение к нему", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.





Министр отметил, что Беларусь отбросила предложения о посредничестве. По его словам, Украина предлагала посредничество вместе с государствами Люблинского треугольника - Польшей и Литвой.





"Сейчас на столе есть предложение о посредничестве от наиболее нейтрального посредника, которого можно представить. Это ОБСЕ. Действующее албанское председательство в ОБСЕ, будущее шведское, две очень сбалансированные нейтральные страны, предложили свое посредничество. Тоже тишина", - добавил глава МИД.





Кулеба подчеркнул, что Украина в сложившейся ситуации должна руководствоваться своими национальными интересами, такими, как безопасность, экономика и права ее граждан в Беларуси, и заверил, что Украина будет делать все, что в ее силах, чтобы помогать дружественному народу.





"Украина в этой ситуации должна руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Это безопасность, это экономика и это права наших граждан, которые есть на территории Беларуси. К сожалению, Александр Лукашенко сделал свой выбор, и когда его выбор стал для нас окончательным, а этот выбор - Россия, мы заняли ту позицию, которую занимаем сейчас: четкую, жесткую, но не относительно белорусского народа. Белорусский народ всегда будет для нас дружественным, и мы всегда будем делать все, что в наших силах, чтобы ему помогать", - пояснил министр.



