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Егор Мартинович вышел на свободу

Главный редактор «Нашей нивы» сообщил, что остается в статусе подозреваемого.

Егор Мартинович вышел на свободу
Егор Мартинович вышел на свободу после трех суток содержания под стражей, пишет news.tut.by
Дело не закрыто. Напомним, само дело заведено, вероятно, из-за опубликованного на сайте «Нашей Нивы» материала, в котором диджей Влад Соколовский утверждает, что в карцере на Окрестина его бил человек, похожий на заместителя министра внутренних дел Барсукова. Барсуков по делу проходит потерпевшим.
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