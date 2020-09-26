«Вот Александр Григорьевич [Лукашенко], хотя Евросоюз его поставил на счетчик и твердо указал дату, когда ему, в общем, будет пора собирать вещички, сушить картофель, готовиться на выход, тем не менее, он продолжает разжигать. Он сейчас в Беларуси разжигает гражданскую войну, — поясняет Невзоров в эфире «Эха Москвы».





— Он вливает бешеные деньги в свои ОМОНы, заваливая их обещаниями квартир, дрессируя, накаляя армию. Покупает оружие. Зачем-то инаугурировался, хотя на это явно не стоило тратить времени и заморачиваться, исход все равно понятен».

Говоря о тайной инаугурации Лукашенко, публицист отмечает, что она была обставлена таким образом, будто формальный президент «заперся, замок изнутри навертел, повесил, погасил свет, поднатужился – и, не снимая штанов, совершил акт влажной инаугурации». «И, как я понимаю, даже не спустил воду», — добавляет он.

Фото: tut.by, Сторонники Лукашенко в центре Минска





При этом Невзоров не видит возможности мирного урегулирования конфликта в рамках закона, все варианты которого граждане страны уже «перепробовали»: «Скорей всего, уже будет взята другая тактика. И надеяться диктаторам и тиранам на мирное выпихивание уже не придется, — поясняет он, ставя в этот ряд и попытки российской оппозиции сменить власть в ходе выборов.





рисунок из соцсети





— На всякие голосования, какими бы они ни были, умные или глупые, в общем, тоже полагаться смешно, потому что можно себе представить в Мордоре орки выбирают Саурона. Исход этому голосованию предрешен. А все мы немножко орки. Кто получше отмыт, кто похуже, но все равно все мы орки». «Зло почти неуязвимо», — говорит Невзоров.

По его словам, белорусский опыт показывает, что мирный протест обречен на неудачу: «Это движение к войне, к невменяемости, к коллективному самоубийству как в Джонстауне. Потому что диктатуры именно туда и ведут».



