+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Семья Цепкало может остаться жить в Латвии

Претендент на президентский пост на прошедших в Беларуси выборах Валерий Цепкало и его жена Вероника, находящиеся в Латвии с визитом, рассматривают Ригу как возможное местожительство. Сейчас они проживают в Польше. Об этом супруги рассказали в интервью Русскому вещанию LTV7, пишет DELFI.

Супруги Цепкало и парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии Занда Калниня-Лукашевица (в центре). 

По словам Вероники, решение о переезде в Латвию пока не принято. Но одна из основных причин, почему выбор может пасть на Ригу, — это дети, возможность для них получать образование на русском языке.

«Нам нужно принять решение, где мы будем временно жить. Мне важно, чтобы дети ходили в школу, не забывали язык, важно, чтобы учились на русском языке. Мы не представляем своей жизни вдали от родины, и мы будем, наверное, первыми, кто вернется на родину, когда падет режим», — рассказала Русскому вещанию LTV7 Вероника Цепкало.

Семилетние сыновья Цепкало в Польше не могут пойти в школу. Единственная возможность — русскоязычная школа при посольстве Беларуси, куда им ход закрыт. А в Риге, на данный момент, доступно образование на языке нацменьшинств. Более того, мальчики в Беларуси занимались хоккеем. В Латвии этот спорт гораздо лучше развит, чем в Польше, говорят супруги.

В Риге семейная пара встречалась с главой латвийского МИД Эдгаром Ринкевичем.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
КАК ОКАЗАЛОСЬ
Лев Марголин
О БЕЛАРУСКОМ НАРОДЕ ПУТИНЕ И ЛУКАШЕНКО
Людмила Мирзаянова
В ОЖИДАНИИ НАГРАДЫ ХОЗЯИНА
Павел Знавец
Безумство агрофюрера
Анатолий Лебедько
Оскотинившиеся силовики Про милицию и базу данных...
Александр Волчанин
Согласен с Гайдукевичем. Думбадзе. Лукашенко.
Владимир Подгол
Мы жили-не знали, что нас заказали…


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]